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إجمالي الإصابات يلامس حاجز الـ90 ألفا

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تزايد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد يوما بعد آخر، حيث وصل إجمالي الحالات بعد آخر إحصائية يومية إلى89 ألفا و88 إصابة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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