إجمالي الإصابات يلامس حاجز الـ90 ألفا

تزايد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد يوما بعد آخر، حيث وصل إجمالي الحالات بعد آخر إحصائية يومية إلى89 ألفا و88 إصابة.

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