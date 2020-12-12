إجمالي الإصابات يلامس حاجز الـ90 ألفا

تزايد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد يوما بعد آخر، حيث وصل إجمالي الحالات بعد آخر إحصائية يومية إلى89 ألفا و88 إصابة.
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قناة ليبيا
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