الدرسي: الإخوان سبب الفساد في ليبيا ولا حل إلا انتخابات حرة يختار فيها الشعب الليبي قادته

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، أن الشق القانوني لا أحد يعتد به في ليبيا، ولا يستخدم إلا للأغراض السياسية فقط، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية سبب الفساد في البلاد ولا يريدون عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل، خصوصا أنهم يفتقدون الشعبية في الشارع.

وأشار الدرسي، إلى أن النواب من جماعة الإخوان الإرهابية، الذين طُردوا من المشهد الليبي، وذهبوا إلى طرابلس، ولم يُعترف بهم حتى من تركيا راعية الإرهاب شعروا بأن البعثة الأممية سحبت البساط من تحت أقدامهم، وأعطتها لأعضاء الملتقى السياسي، ما سيحرمهم من السلطة التشريعية على الحكومة والمجلس الرئاسي الجديدين، وبالتالي خسارة الفوائد في السفارات والوزارات والشركات.

وأوضح الدرسي، أنه في نهاية شهر ديسمبر الحالي، ستكون البعثة الأممية قد انتهت من ترتيب الأمور السياسية وتشكيل مجلس رئاسي، متمنيا لها النجاح في إخراج مجلس يمثل ليبيا وحكومة وحدة وطنية تجمع كل الوطن، خصوصا بعد فتح كل الطرق بين المدن الليبية، والطائرات بدأت تطير شرقا وغربا وجنوبا، والثقة بدأت تعود لليبيين.

وأشار الدرسي إلى هبوط حاد للدولار أمام الدينار الليبي، وهناك بوادر لحل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الليبي، التي فشل المسؤولون في حلحلتها على مدار 6 سنوات؛ بسبب انقسام البرلمان، موضحًا أن البعثة الأممية اختارت 75 شخصية من المؤثرين في الشرق والغرب والجنوب، واجتمعوا على خطة نهايتها ستكون حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي، وصولا إلى دستور توافقي لعودة ليبيا إلى ما كانت عليه واحة للأمن والاستقرار.

وأكد الدرسي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعتبر سبب الفساد في الدول العربية كلها ومنها تونس، وأنه لا سبيل معها إلا عقد انتخابات حرة يختار فيها الشعب الليبي قادته.

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