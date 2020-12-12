ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

12 December, 2020

أعلنت الشركة العامة للكهرباء ،اليوم السبت ،عن سرقة 1200 متر اسلاك نحاس بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب ،و 1450 متر بدائرة توزيع شرق زليتن ، وكذلك 1200 متر بدائرة توزيع سيدي السائح بترهونة ، بالإضافة إلى 750 متر بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس .

و أكدت الشركة أن أعمال سرقة ونهب الأسلاك الكهربائية لا تزال متواصلة ومستمرة دون اي رادع ،داعية السلط الأمنية إلى وضع حد إلى هذه الممارسات التي تؤثر على استقرار الشبكة و تكبّد ميزانية الدولة خسائر كبيرة.