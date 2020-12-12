استئناف تصوير الجوازات بالقنصلية الليبية في تونس

أعلنت القنصلية الليبية في تونس، عن استئناف العمل بمنظومة تصوير الجوازات للجالية الليبية في تونس اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 14-12-2020.

وأتاحت حكومة الوفاق في السنوات الأخيرة لليبيين المغتربين والمقيمين خارج البلاد، إمكانية استصدار جوازات السفر الجديدة، ولذلك تم في عام 2017، تركيب آلات التصوير بالقنصلية الليبية في تونس لاستخراج الجوازات.

واستمر تركيب آلات التصوير في السّفارات الليبية الأخرى، مع إعطاء أولوية للبلدان التي تضم أعدادا كبيرة من المغتربين الليبيين.

وفي مطلع العام الجاري، أشارت إدارة مطار معيتيقة إلى ورود تعميم من السلطات التونسية للشركات الناقلة في تونس، يفيد بأنه لن يسمح لليبيين حاملي الجواز الأخضر الصادر سنة 2012 وما قبلها، بدخول الأراضي التونسي عبر أي من المنافذ.

ودعت إدارة المطار في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، المسافرين إلى أخذ العلم بذلك والتأكد من أن جوازاتهم من الإصدارات الحديثة وليست قبل العام 2012، وذلك قبل القيام بالحجز أو السفر.

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