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البرلمان العربي: ندعم التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية لإنهاء التدخلات الأجنبية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اختتم البرلمان العربي اليوم السبت، أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبحث مجمل القضايا العربية.

ودعا البرلمان جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين جميع أبناء الشعب الليبي، دون إقصاء لأي طرف والانخراط في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأكد البرلمان دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا تدعم سيادة الدولة على كامل أراضيها وتصون وحدتها وتنهي جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي.

وشدد على دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لاستعادة الأمن والاستقرار وجمع السلاح وجعله حصراً بيد الدولة وأجهزتها الأمنية وتمكينها من فرض سلطة القانون.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الشيء الي يثير الاستغراب ويجعل كل مسلم غير راضي عن ما يحدث في بيت الله الحرام -من خلاء مخلي …!!! داخل ” الحرم المكي ” وعدم وجود مصلييين يوءدون فراءض الصلاة اثناء الطواف – والطواف دون العد او الدعاء – !!!!!’
    – وهذا يجعل المسلمين في حيرة ان الشعب السعودي والبيت السعودي لا يرسلون ابناءهم للصلاة داخل الحرم المكي – وهم بسياراتهم وبيوتهم وامنهم يقضون أوقاتهم في اللعب والمطاعم والتفحيط ..!!!
    هل ضاع الشباب والرجال المصليين في أوقات الصلاة داخل بيت الله الحرام ام اهلهم لا يعلمونهم الذهاب الصلاة داخل بيت الله الحرام اثناء طواف المعتمرين …!!؟؟؟ سبحان الله …!!’
    والله خبر احزن المسلمين الصادقين الفترة الماضية رجل سعودي وجد ميت وهو ساجد في مكان في رمال صحراء السعودية وسيارته بجانبه بدون بنزين وفيها الجراد – ونقلوه الشيوخ لاهله وهو قد فارق الحياة …. الا حول ولا قوة الا بالله ادعوا أبناءكم للذهاب للصلاة في بيت الله – مادام الموت لم تصل لبيوتكم

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