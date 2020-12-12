البرلمان العربي: ندعم التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية لإنهاء التدخلات الأجنبية

اختتم البرلمان العربي اليوم السبت، أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبحث مجمل القضايا العربية.

ودعا البرلمان جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية، وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين جميع أبناء الشعب الليبي، دون إقصاء لأي طرف والانخراط في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأكد البرلمان دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا تدعم سيادة الدولة على كامل أراضيها وتصون وحدتها وتنهي جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي.

وشدد على دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لاستعادة الأمن والاستقرار وجمع السلاح وجعله حصراً بيد الدولة وأجهزتها الأمنية وتمكينها من فرض سلطة القانون.