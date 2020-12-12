دعم أميركي لتحسين الواقع الخدمي لغدامس

ليبيا- تعهدت الولايات المتحدة بدعم جهود تحسين الخدمات في بلدية غدامس الواقعة في جنوبي غرب ليبيا.

التعهد الأميركي جاء وفقا لبيان صحفي صادر عن سفارة واشنطن بطرابلس خلال اتصال هاتفي جمع السفير “ريتشارد نورلاند” بعميد بلدية غدامس قاسم المانع لمناقشة التطورات الحالية في البلاد لاسيما ملتقى الحوار السياسي المرعي من قبل الأمم المتحدة وفي ظل الحاجة الملحة لجميع الليبيين للاتفاق على حلول سياسية وأمنية دائمة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

ووفقا للبيان فقد قدم المانع لـ”نورلاند” وصفا للتحديات التي تواجهها البلديات النائية في ليبيا فيما بحث الجانبان سبل دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحسين تقديم الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان غدامس ناقلا عن السفير الأميركي امتنانه الشديد للعميد لتعريفه بوضع مدينة غدامس.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية