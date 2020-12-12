البحث الجنائي يوقع بعصابة تزور ملكية الأراضي ببنغازي

ليبيا- كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي عن ضبط شخص متورط بتزوير عقد شراء قطعة أرض للاستيلاء عليها عبر استغلال عدم وجود مالكتها.
بيان صحفي نشرته صفحة الإدارة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعته صحيفة المرصد أشار إلى إحالة 3 محاضر جمع استدلال من مركز شرطة القوارشة وقسم البحث الجنائي التابع لمديرية الأمن في بنغازي بالتواصل مع النيابة العامة بشأن قطعة الأرض الواقعة في منطقة القوارشة.
وأضاف البيان أن قطعة الأرض شهدت حضور أشخاص يدعون ملكيتهم لها بموجب عقود شراء مع مالكتها غير المتواجدة في ليبيا ليدعي ولدها المتواجد في البلاد أن والدته لم تقم ببيع أرضها مؤكدا قيام مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي بإحالة المحاضر الـ3 لقسم مكافحة التزييف والتزوير.
وأكد البيان أن مناوب التحقيق في القسم الذي يمتلك الخبرة بالاستدلال في مثل هذه الوقائع باشر بعمله تحت إشراف رئيس القسم ليتم تأكيد ملكية الأرض للشاكية عبر مصلحة التسجيل العقاري في بنغازي موضحا أنه تم أيضا مخاطبة فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بخصوص عقد التنازل عن قطعة الأرض الصادر في العام 2013.
وبحسب البيان فقد تبين أن محرر العقود المذكور بالعقد منقطع عن العمل منذ العام 2012 وتوقيعه وختمه المتواجد بالعقد غير مطابق للسجلات فيما تم مخاطبة فرع مصلحة الجوازات والجنسية في بنغازي بخصوص البطاقة الشخصية المذكورة بالعقد للطرف الثاني المشتري من المالكة ليتم موافاة القسم بكامل بياناته.
وقال البيان أن المذكور تم ضبطه من قبل أعضاء التحريات في القسم ليتم التوصل بعد الاستدلال معه الى اعترافه بتزويره العقد عام 2019 وعدم معرفته قطعة الأرض ومحرر العقود فضلا عن تنازله عن القطعة لشخص آخر هو شريكه فالجريمة ومن ثم تم التنازل عليها لأكثر من شخص مؤكدا إحالة المحصر والموقوف إلى النيابة العامة وإعادة قطة الأرض لمالكتها.
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