البحث الجنائي يوقع بعصابة تزور ملكية الأراضي ببنغازي

ليبيا- كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي عن ضبط شخص متورط بتزوير عقد شراء قطعة أرض للاستيلاء عليها عبر استغلال عدم وجود مالكتها.

بيان صحفي نشرته صفحة الإدارة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعته صحيفة المرصد أشار إلى إحالة 3 محاضر جمع استدلال من مركز شرطة القوارشة وقسم البحث الجنائي التابع لمديرية الأمن في بنغازي بالتواصل مع النيابة العامة بشأن قطعة الأرض الواقعة في منطقة القوارشة.

وأضاف البيان أن قطعة الأرض شهدت حضور أشخاص يدعون ملكيتهم لها بموجب عقود شراء مع مالكتها غير المتواجدة في ليبيا ليدعي ولدها المتواجد في البلاد أن والدته لم تقم ببيع أرضها مؤكدا قيام مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي بإحالة المحاضر الـ3 لقسم مكافحة التزييف والتزوير.

وأكد البيان أن مناوب التحقيق في القسم الذي يمتلك الخبرة بالاستدلال في مثل هذه الوقائع باشر بعمله تحت إشراف رئيس القسم ليتم تأكيد ملكية الأرض للشاكية عبر مصلحة التسجيل العقاري في بنغازي موضحا أنه تم أيضا مخاطبة فرع إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بخصوص عقد التنازل عن قطعة الأرض الصادر في العام 2013.

وبحسب البيان فقد تبين أن محرر العقود المذكور بالعقد منقطع عن العمل منذ العام 2012 وتوقيعه وختمه المتواجد بالعقد غير مطابق للسجلات فيما تم مخاطبة فرع مصلحة الجوازات والجنسية في بنغازي بخصوص البطاقة الشخصية المذكورة بالعقد للطرف الثاني المشتري من المالكة ليتم موافاة القسم بكامل بياناته.

وقال البيان أن المذكور تم ضبطه من قبل أعضاء التحريات في القسم ليتم التوصل بعد الاستدلال معه الى اعترافه بتزويره العقد عام 2019 وعدم معرفته قطعة الأرض ومحرر العقود فضلا عن تنازله عن القطعة لشخص آخر هو شريكه فالجريمة ومن ثم تم التنازل عليها لأكثر من شخص مؤكدا إحالة المحصر والموقوف إلى النيابة العامة وإعادة قطة الأرض لمالكتها.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية