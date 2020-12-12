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اجتماع في كاباو يبحث آلية جعل اللغة الأمازيغية “أساسية”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث عمداء بلديات ومراقبي التعليم بالمناطق الأمازيغية في جبل نفوسة، أهم المعوقات والصعوبات التي تواجه تدريس اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بالمجلس البلدي كاباو، السبت، تم فيه التركيز على المشاكل التي تعاني منها مادة اللغة الأمازيغية، وعدم وجود قرارات فاعلة يستند عليها تعليم اللغة الأمازيغية وعدم تثبيتها كغيرها من المواد التعليمية.

كما بحث المجتمعون آلية لجعل مادة اللغة الأمازيغية أساسية مثلها مثل باقي المواد التعليمية الأخرى التي تدرّس في المدارس والجامعات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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