شركة الكهرباء: سرقة 4600 متر أسلاك.. وعمليات النهب مستمرة دون رادع

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس، اليوم السبت، عن سرقة 4600 متر أسلاك بعدة مناطق.

وعبرت الشركة، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، عن انزعاجها من استمرار عمليات سرقة ونهب الأسلاك الكهربائية دون رادع من حكومة الوفاق.

وأوضحت الشركة أن آخر تلك العمليات، سرقة 1200 متر أسلاك نحاس بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب، و1450 مترا بدائرة توزيع شرق زليتن، و1200 متر بدائرة توزيع سيدي السائح بترهونة، إضافة إلى 750 مترا بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.

وتكرر الشركة شكواها من كثرة عمليات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما قالت في بيانات سابقة، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في عدة مناطق، كما طالبت وزارة داخلية الوفاق بمجابهة تلك الظاهرة، إلا أنها لم تستطع إلى الآن ردع هذه العمليات.