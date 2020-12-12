المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: مالطا تستقبل الغالبية العظمى من المهاجرين عبر ليبيا

كشف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، عن قراءة تحت عنوان “العلاقات بين مالطا والاتحاد الأوروبي في أوقات الأزمات”؛ قال فيها إن فاليتا تبحث عن شركاء سياسيين خارج القارة، وإن ما يهتم به صانعو القرار في الاتحاد، لا يتداخل مع أولويات هذا البلد.

وأكد المجلس، أن مالطا تستقبل الغالبية العظمى من المهاجرين على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط عبر ليبيا، وتحتلّ السياسة الليبية المرتبة الثانية كأولوية سياسية للجزيرة وتكاد تحتل المرتبة الأولى فيما لا ينطبق ذلك على الاتحاد الأوروبي على نطاق أوسع، على الرغم من الصراع الذي كان دائرا فيها إضافة لملف الهجرة واللاجئين، مشيرة إلى الاختلافات الأخرى بين أولويات الاتحاد وفاليتا، والتي من بينها السياسة الحدودية والأفريقية، التي يوليها الاتحاد أهمية، من خلال تمويل وتعزيز قدرة خفر السواحل الليبي.

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