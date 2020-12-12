بجهود الدكتور سيف الإسلام القذافي.. الصلح النهائي بين عائلتي الجطاوله والدواقل

أعلن المجلس الاجتماعي لقبيلة القذاذفة، السبت، أنه تم الصلح النهائي بين عائلتي”الجطاوله – الدواقل” بيت الومله قبيلة القذاذفة بمدينة سبها.

وأكد المجلس في بيان أنه برعاية وجهود الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي تم التوقيع على سند الصلح بين العائلتين بحضور أعيان وحكماء المنطقة الشرقية ورفله و مقارحه”، مشددا على أن الدكتور سيف الإسلام قائد المصالحة الوطنية وصاحب الكلمة البارزة في هذا الصلح وأشرف عليه شخصيا.

وأعرب المجلس عن تقديره لجهود الدكتور سيف الإسلام لحقن الدماء وإطفاء الفتنة ولم الشمل من جديد، مؤكدا أن ليبيا ستخرج من كبوتها وتبقى موحدة آمنة قوية بعزائم رجالها.

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