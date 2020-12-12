ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

12 December, 2020

احتفل المركز الإعلامي بجامعة بنغازي صباح اليوم بإطلاق بث راديو جامعة بنغازي وحضر الحفل رئيس الجامعة د.عزالدين الدرسي ، ورئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي ا.ميلاد الورفلي ، والكاتب العام للجامعة ا.صالحة الشريف، ومدير اذاعة جامعة بنغازي، ا.عمر الجطلاوي.

ويبث الراديو داخل مدينة بنغازي على الموجة القصيرة اف ام على تردد 104.5 والى جانب أخبار ومناشط الجامعة يبث الراديو باقة منوعة من مختلف البرامج التثقيفية

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