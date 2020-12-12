“تحرّك عاجل” لتحسين القطاع الصحي في الجغبوب

تعهّد وزير الصحة في الحكومة الليبية، الدكتور سعد عقوب، بتذليل كافة الصعاب أمام استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة من مصر، وتوفير احتياجات مستشفى الجغبوب العام وصيانة عدد من أقسام المستشفى والمنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها الدكتور عقوب، رفقة نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن لحيرش، ورئيس لجنة الأزمة الدكتور السنوسي صالح، ومدير ادارة المشروعات بوزارة الصحة، إلى مستشفى الجغبوب العام، السبت.

ووفق بيان لوزارة الصحة، فقد وقف وزيرها على واقع الخدمات الصحية في المستشفى، واطلع على الاحتياجات الضرورية والعاجلة للمستشفى وسبل توفيرها من قبل الوزارة، وبيّن عقب الجولة الخطط الآنية والمستقبلية لتطوير القطاع الصحي ببلدة الجغبوب وجوارها من خلال تقديم كافة التسهيلات والإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها من قبل وزارته للنهوض بالقطاع الصحي.

وأوصى عقوب بشكل عاجل بضرورة تفعيل أقسام الصيانة الخاصة بالمعدات الطبية، وطالب بضرورة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية واعتمادها من قبل الوزارة لتنفيذ المشروعات التي تمت الموافقة عليها بعد اعتمادها من قبل رئيس الوزراء عبدالله الثني لصالح قطاع الصحة في الجغبوب.

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