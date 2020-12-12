العملات الدولية تواصل الانخفاض أمام الدينار الليبي

استمرت العملات الدولية، في الانخفاض، اليوم السبت، أمام الدينار الليبي، بعدما بدأت هذه العملات التراجع الأسبوع الماضي، بالتزامن مع دعوة وجهها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي من أجل حضور الاجتماع الأول لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لهذا العام يوم 17 ديسمبر المقبل.

وتراجع الدولار الأميركي ليسجل 5.75 دينار، مقابل 5.89 دينار سجلها الخميس، بعدما انخفض الأسبوع الماضي، نحو 0.54 قرش، كما تراجع اليورو أيضا ليسجل 6.90 دينار مقابل 7.05 دينار الخميس الماضي، كما انخفض الجنيه الاسترليني ليسجل 7.50 دينار، مقابل 7.90 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

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