إحباط محاولة تهريب كمية من “الخمور” بمنفذ السلوم

أعلنت مصادر صحفية، أن رجال الجمارك بمنفذ السلوم البري المصري تمكنوا، اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب كمية من المشروبات الكحولية “الخمور” غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك المصري رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ورصد رجال الجمارك المصرية الشحنة بناء على إخبارية سرية مشتركة من قسم البحث الجنائي بميناء السلوم، وإدارة الأمن بالجمرك.

وشكلت إخبارية لتفتيش سيارة مشتبه بها حيث تبين وجود 123 كرتونة بها 2119 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) سعة 1 لتر أنواع مختلفة منشأ أجنبى مخبأة بين كراتين البضائع، وبلغت التعويضات المستحقة 493 مليون 597 ألف و380 جنيه.

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