النمروش يهدد بحرب جديدة ولن نجلس مع حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد وزير الدفاع في حكومة الوفاق صلاح النمروش، أن حكومته تتمسك بعدم الجلوس مع من المشير خليفة حفتر، مشددا على ضرورة خروجه من المشهد السياسي الليبي نهائيا.

النمروش زعم، في مقابلة مع قناة “فرانس 24”، إن قوات الجيش بقيادة المشير حفتر تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في شهر أكتوبر الماضي، لافتًا أنه “بينما كانت قوات حكومة الوفاق تحترم الاتفاق، شنت قوات الجيش الوطني، بدعم من المرتزقة، هجمات في جنوب البلاد”، حسب قوله .

وهدد بأن حكومة الوفاق مستعدة للانسحاب من اللجنة العسكرية التي شكلتها الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار إذا استمرت الانتهاكات، في إشارة إلى هجوم قوات الجيش على معسكر تيندي المعروف بـ”المغاوير” التابع لآمر المنطقة العسكرية سبها بأركان الوفاق، في منطقة أوباري.

وحذر من أنه إذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار، فإن حكومة الوفاق مستعدة لخوض معركة عسكرية ضد حفتر.

وأعرب عن شكوكه في إمكانية إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021م، حسبما تم الاتفاق مؤخرًا من قبل منتدى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، مستبعدا احتمال أن يحتفظ حفتر بدور في أي اتفاق سياسي مستقبلي، مطالبا بضرورة إيداعه في السجن.

وقال إنه من العار أن تدعم فرنسا حفتر لسنوات، معربا عن أمله في أن يتغير موقفها، إلا أنه تجاهل انتقادات فرنسا لدور تركيا في ليبيا، بحجة أن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الوفاق وأنقرة واضحة وعلنية، في حين أن الترتيبات بين حفتر وداعميه الأجانب تتم سرا، حسب وصفه .