«دعم الاستقرار في ليبيا» محور مشاورات العقوري ونائب السفير الأميركي

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، اليوم السبت، مع نائب السفير الأميركي لدى ليبيا جاشوا هاريس، «آخر المستجدات السياسية وسبل دعم الاستقرار في ليبيا».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، أكد خلاله هاريس «عمق العلاقات الليبية- الأميركية، وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها»، مشددا على أنها «لا تتأثر بتغير الإدارات في بلاده»، حسب بيان منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.

– وليامز تستكمل مع أعضاء ملتقى الحوار السياسي التشاور حول آلية اختيار السلطة التنفيذية

ونبه نائب السفير الأميركي إلى «أهمية التعاون مع مجلس النواب ودوره في التهدئة وإعادة الاستقرار»، منوها بدور رئيس المستشار عقيلة صالح، في «دعم الحوار السياسي»، بدوره أكد العقوري حرص المجلس على «تعزيز العلاقات مع الجانب الأميركي في جميع المجالات،» موضحا أهمية دور واشنطن في «دعم الاستقرار في ليبيا».

والخميس، عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، اجتماعا تشاوريا لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي بغية «الاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم حول الطريقة الأنسب والأكثر توافقية للمضي قدما في عملية اختيار آلية لاختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية للانتخابات»، حسب بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا