مركز الرقابة: “مهزلة” في مركز صحي بوادي الشاطئ

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب وادي الشاطئ، تجاوزات في المركز الصحي الواقع في حي القارة، وصفها المركز بـ”المهزلة”.

وقال المركز في بيان، إن التفتيش على المركز الصحي جاء في إطار الجولات المستمرة على المراكز الصحية والمستشفيات في وادي الشاطئ، مضيفا أن المركز الصحي المذكور كان من “أسوأ” الأماكن التي تم التفتيش عليها خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار البيان إلى أن المركز الصحي كان خارج الخدمة، ولم يكن هناك أثر لوجود الطاقم الطبي ولا للممرضين ولا عمال نظافة، وتبين أن الأدوية منتهية الصلاحية وبعضها تفوح منها رائحة كريهة، والنظافة العامة سيئة جداً، فيما كانت الأتربة والغبار يغطي المكان.

ولفت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن التجهيزات والمعدات في المركز الصحي اقتصرت على المقصات المتسخة والطاولات المغلفة بالأتربة.

وأكد أنه اتخذ إجراءات قانونية تمثلّت في رفع تقرير بالوضع للجهات الضبطية المختصة لـ”فض هذه المهزلة بحق المواطنين والقطاع الصحي”، وفق تعبير البيان.

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