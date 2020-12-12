مالطا تصادر بضائع بـ927 مليون يورو كانت متجه إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت صحيفة “مالطا توداي” أن إجمالي البضائع المتجهة إلى ليبيا والتي تنتهك عقوبات الأمم المتحدة، وصادرتها إدارة الجمارك المالطية، قد بلغت 927 مليونا و294 ألف يورو خلال السنوات الثلاث الماضية.

الصحيفة أوضحت ، في تقرير لها، أن البضائع التي ضبطتها الجمارك خلال السنوات الثلاث الماضية تشمل 23 حاوية تحمل زوارق سريعة مسروقة، قُدرت قيمتها بنحو 135 ألف يورو، مشتبهة في أنهم يسهلون الهجرة غير الشرعية.

وأضافت أن من بين الأشياء التي تم ضبطها، 23 حاوية محملة بالألعاب النارية، تقدر قيمتها بنحو مليون و64 ألف يورو، كما اكتشف مسؤولو الجمارك مركبات مسروقة بقيمة 95 ألف يورو في أربع حاويات، بحسب التقرير.

وذكرت الصحيفة أن الجمارك المالطية تصدرت الأسبوع الماضي، عناوين الصحف بعدما ضبطت 612 كيلو جرامًا من الكوكايين، بقيمة تقدر بنحو 69 مليون يورو، تم إيقافها في مالطا في طريقها إلى ليبيا من الإكوادور، مؤكدة أن الشرطة المالطية ضبطت أيضًا حاويتين تحملان 926 مليون يورو من العملات الورقية في طريقها إلى ليبيا من روسيا.

وكشفت وثيقة سرية للاتحاد الأوروبي سربها موقع ويكيليكس في العام 2016م أن القوارب المطاطية القابلة للنفخ التي تستخدم من قبل مهربي البشر في ليبيا يتم استيرادها من الصين ويجري شحنها إلى ليبيا عبر مالطا وتركيا، حيث تستخدم القوارب المطاطية في ثلثي حالات تهريب البشر فيما تستخدم القوارب الخشبية في الثلث المتبقي.