عبد العزيز: صنع الله يتبع عقلية العصابات وباشاغا يظن أن داخلية الوفاق فوق كل شيء

طالب عضو مايسمى بالمؤتمر العام المنتهية ولايته محمود عبد العزيز بضرورة رفع قضية ضد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله؛ وذلك لأنه تصرف خارج القانون واتبع عقلية العصابات.

وقال عبد العزيز تعليقا على قرار عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية السراج فتحي باشاغا بشأن منع محافظ المصرف المركزي من السفر، إن باشاغا يظن أن وزارة الداخلية فوق كل شيء، ولا يستطيع أن يفرق بين وزارة الداخلية التي تتبع السلطة التنفيذية، وبين السلطة القضائية المناط بها منع الأشخاص من السفر وتقييد حرياتهم.

وأضاف عبد العزيز أن مجلسي النواب والدولة لن يصدر عنهما أي تغيير، وعلى الشعب التحرك وعدم انتظار أي أمر منهما على حد قوله.

واستطرد عبد العزيز حديثه أن “وزارة “الدفاع” تتحدث عن رصدها مجموعات دخلت لطرابلس على أنهم مدنيين، قائلا “جماعتنا قلبوا النصر لهزيمة” من سعيهم لإقصاء الخيرين من أبناء ليبيا وسعيهم لنهب المال العام وتدمير البلاد وتهميش من أسماهم قادة الثوار”.

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