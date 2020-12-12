“سرت لإنتاج النفط” تكشف عن تجهيزاتها لمعمل الغاز بحقل الراقوبة لتشغيله بعد عام من التوقف

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، أنه تم استبدال بعض الصمامات والمعدات الأخرى ، وإجراء الغسيل البخاري للضاغطات والتوربينات الغازية بمعمل الغاز بحقل الراقوبة، وذلك ضمن أعمال تجهيز معمل الغاز بالحقل لإعادة تشغيله بعد توقف دام أكثر من عام.

وقد احتفل العاملون بحقل الاستقلال “التحدي” بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ، بوضع البئر FF-47 على الإنتاج وربطه على معمل الغاز، بحضور مسعود سليمان موسى رئيس مجلس الإدارة.

وبحسب إيجاز صحفى للشركة، يبلغ إنتاج هذا البئر حوالي 6 ملايين قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً بما سيساهم في حل جزئي في الطلب على الغاز، والبئـــر FF-47 تم حفره سنة 2008 ولكن لم يتم ربطه إلا بعد تشكيل فريق عمل من إدارة الإنتاج وإدارة صيانة الحقول وبالتعاون مع بقية الإدارات في الشركة و الإدارة الفنية والنقل والخدمات وغيرها.