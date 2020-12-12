3 إصابات جديدة بـ«كورونا» في البيضاء

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية بالبيضاء، السبت، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، تتمتع جميعها بحالة صحية جيدة.

وأشار المركز عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى أن اكتشاف الحالات الثلاث جاء خلال المسح الثاني الذي أجراه أمس الجمعة، لافتا إلى زيارته لليوم الرابع على التوالي دار المسنين للاطمئنان على الأوضع الصحية للنزلاء والعاملين بالدار.

– رصد إصابة بـ«كورونا» في دار رعاية للمسنين بالبيضاء

ولفت إلى سير الأوضاع الصحية نحو الاستقرار والتحسن، حيث لا توجد مشكلات تنفسية حادة بين المصابين، فيما بقت نسب الأكسجين عند معدلاتها الطبيعية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا