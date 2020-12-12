الوطني للامتحانات يحدد الأربعاء المقبل موعدا لإعلان نتائج الثانوية العامة

أعلن المركز الوطني للامتحانات بوزارة تعليم حكومة الوفاق غير المعتمدة، أن نتيجة الشهادة الثانوية العامة لعام 2019-2020 سيعلن عنها يوم الأربعاء المقبل.

وقال مدير المركز إن العمل جار على تجهيز نتائج الشهادة الإعدادية، متوقعا أن يتم الإعلان عنها في غضون ثلاثة أسابيع، إلا أن ذلك يعتمد على تجاوب مكاتب التفتيش التربوي.

وأكد عدد من مديري الإدارات بالمركز أن فريق فني متخصص يعكف على مراجعة الأسئلة الاسترشادية للمرحلتين ومعالجة أي أخطاء فنية فيها خلال الدور الثاني.

يذكر أن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2019-2020 انطلقت في العشرين من سبتمبر الماضي.

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