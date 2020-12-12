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نائب السفير الأمريكي لـ”العقوري”: علاقة الولايات المتحدة بليبيا عميقة ولا تتأثر بتغير الإدارات

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تلقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، اتصالاً هاتفياً من نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا جاشوا هاريس، حيث تباحث الجانبان آخر المستجدات السياسية وسبل دعم الاستقرار في ليبيا.

وبحسب إيجاز صحفى لمجلس النواب، أكد جاشوا هاريس، على عمق العلاقات الليبية الأمريكية وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وبأنها لا تتأثر بتغير الإدارات في الولايات المتحدة ، مبيناً أهمية التعاون مع مجلس النواب ودوره في التهدئة وإعادة الاستقرار ، مشيداً بدور فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” في دعم الحوار السياسي.

بدوره أكد “العقوري” حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع الجانب الأمريكي في جميع المجالات، موضحاً أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الاستقرار في ليبيا .

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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