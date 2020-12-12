لجنة كورونا بمصراتة: نعاني من نقص في الكوادر الطبية وبعض الأدوية والتحاليل

قالت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، السبت، إنها تعاني من نقص في الكوادر الطبية ونقص في بعض الأدوية والتحاليل.

وأضافت اللجنة في تصريح صحفي نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مركز العزل الكرشيني غير تابع لها وهو تابع لإدارة مركز مصراتة الطبي مباشرة، مبينة أن اللجنة العلمية مفصولة عن اللجنة العليا بقرار من المجلس البلدي السابق.

وتابعت اللجنة أنه تم سداد جزء من المستحقات المالية للعاملين في مركز العزل الأورام و زريق من اللجنة العليا بطرابلس مباشرة حسب الملاك الوظيفي المعد من قبل اللجنة وليس عن طريق اللجنة العليا مصراتة.

وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتم سداد مستحقات باقي الفرق التابعة للجنة العليا مصراتة، مضيفة أنها لم تعط الإذن في تنظيم المهرجانات والبزارات والأنشطة.

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