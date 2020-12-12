إشادة أميركية بدور “عقيلة صالح” في دعم الحوار السياسي

تباحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي “يوسف العقوري” في اتصال هاتفي مع نائب السفير الأميركي لدى ليبيا “جاشوا هاريس”، آخر المستجدات السياسية وسبل دعم الاستقرار في ليبيا.

وأكد “هاريس” خلال اتصاله على عمق العلاقات الأميركية الليبية وحرص الولايات المتحدة الأميركية على تعزيزها وهي علاقات -حسب وصفه- لا تتأثر بتغير الإدارات في الولايات المتحدة ، مبيناً أهمية التعاون مع مجلس النواب الليبي ودوره في التهدئة وإعادة الاستقرار ، مشيداً بدور رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” في دعم الحوار السياسي.

وأكد “العقوري” -من جانبه- على حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع الحكومة الأميركية في جميع المجالات، موضحاً أهمية دور الولايات المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا .

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