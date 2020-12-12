سبها.. إهداء نتيجة المصالحة بين الدواقل والجطالوة لسيف الإسلام القذافي

أعلنت اللجنة الاجتماعية للمصالحة التي عقدت في مدينة سبها، نجاحها في توقيع اتفاق صلح بين عائلتي “الدواقل والجطالوة” المتخاصمتين منذ فترة طويلة في حي الفاتح بمدينة سبها.

وأعلنت اللجنة التي أعتمدت في مكونها على شيوخ وأعيان قبائل ورفلة من بني وليد، وقبائل المنطقة الشرقية، وقبائل ومكونات المنطقة الجنوبية المختلفة، إضافة إلى ممثلي المكون الأمازيغي بمنطقة الجبل الغربي، الذين كونوا جميعا فرق عمل اجتماعية ناقشت المشكلة التي تسببت في إزهاق أرواح عدد من أفراد العائلتين اللتين تعودان لقبيلة القذاذفة، وتمكنت بعد جولات حوار مطولة من الوصول إلى اتفاق صلح تم التوقيع عليه بحضور الوفود المشاركة في جهود المصالحة والتي جاءت من كل مناطق ليبيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.

وأهدى أبناء قبيلة القذاذفة في بيان أصدروه من مدينة سبها نتيجة هذا الاتفاق إلى سيف الإسلام معمر القذافي، الذي كان على تواصل ومتابعة يومية لمجريات المصالحة.

وكان نزاع شب بين أبناء العمومة من عائلتي الدواقل والجطالوة من قبيلة القذاذفة، تسبب في مقتل عدد من أبناء العائلتين، قبل أن تنجح الجهود الاجتماعية في التوصل إلى هذا الاتفاق.