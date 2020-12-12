مصباح دومة لـ”أردوغان”: عجيب أمرك تطلب تمديد من برلمان بلادك لاتفاقية لم يوافق عليها برلمان ليبيا

قال النائب بالبرلمان الليبي مصباح دومة، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدما أرسل مذكرة لمجلس النواب التركي لمطالبته بالموافقة على تمديد الوجود العسكرى في ليبيا لمدة 18 شهرا”: عجيب أمرك تطلب تمديد من برلمان بلادك لاتفاقية لم يوافق عليها برلمان البلد الذي عقدت معه” أي ليبيا، وذلك فى تغريدة له اليوم الأحد.

وتسلم البرلمان التركي، أمس السبت، مذكرة لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، حيث قالت وكالة “الأناضول” التركية، في خبر عاجل، إن “رئاسة البرلمان تلقت مذكرة لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا”.

​وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يناير الماضي، قد أعلن بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا قائلا:”الجنود الأتراك بدأوا في الانتقال إلى ليبيا على مراحل ولكن ليس كقوات محاربة”، وقد وافق البرلمان التركي على مذكرة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس التي يترأسها فائز السراج، فيما صوت البرلمان الليبي بالإجماع، على قطع العلاقات مع تركيا، وقال الناطق الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، في بيان آنذاك”مجلس النواب يصوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا”.