شركة الكهرباء: عمليات طرح الأحمال زادت بسبب زيادة الطلب على الطاقة

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قال عضو دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، محمود الرياني، السبت، إن سبب زيادة عمليات طرح الأحمال هو زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في ذروة فصل الشتاء.

وأضاف الرياني في تصريح صحفي أن الوحدات التي دخلت الفترة الماضية على الشبكة الكهربائية لن تغطي العجز لزيادته لافتا إلى أن العجز هذا العام يعد قليل مقارنة بالعام الماضي الذي وصل إلى أكثر من ألفين ميغاوات.

وتابع الرياني أن الشركة تعمل على استئناف العمل بالوحدتين الأولى والثانية بمحطة أوباري وصيانة وحدة بمحطة الخمس لإدخالهم على الشبكة الكهربائية بقدرات إنتاجية عالية تقلل من ساعات طرح الأحمال، مشيرا إلى أن الشركة تناقش توحيد الشبكة مع المنطقة الشرقية وربطها مع الغربية لاستفادة المواطنين بأكثر من 500 ميغاوات.

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