تعقيم مستشفى الهضبة ومراكز أخرى في طرابلس

قام فريق الرش والتعقيم التابع لفريق الأزمات والطوارىء لمجابهة وباء كورونا مساء الأحد بأعمال الرش والتعقيم لمستشفي الهضبة العام في مدينة طرابلس ومراكز طبية أخرى منها مستشفي الحوادث والجراحة في ضاحية أبوسليم ومركز الرصد والاستجابة باب بن غشير.

شملت أعمال الرش والتعقيم البوابات الخارجية والمداخل الرئيسية وأقسام الإسعاف والطوارئ ونقاط الانتظار والأروقة والممرات والمساحات الخارجية من حدائق وأمكان اصطفاف بالإضافة إلى أعمال مكافحة الآفات والحشرات.

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