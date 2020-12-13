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تعقيم مستشفى الهضبة ومراكز أخرى في طرابلس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام فريق الرش والتعقيم التابع لفريق الأزمات والطوارىء لمجابهة وباء كورونا مساء الأحد بأعمال الرش والتعقيم لمستشفي الهضبة العام في مدينة طرابلس ومراكز طبية أخرى منها مستشفي الحوادث والجراحة في ضاحية أبوسليم ومركز الرصد والاستجابة باب بن غشير.

شملت أعمال الرش والتعقيم البوابات الخارجية والمداخل الرئيسية وأقسام الإسعاف والطوارئ ونقاط الانتظار والأروقة والممرات والمساحات الخارجية من حدائق وأمكان اصطفاف بالإضافة إلى أعمال مكافحة الآفات والحشرات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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