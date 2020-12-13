شركة الكهرباء تعلن سرقة 4600 متر أسلاك من عدة مناطق

قالت الشركة العامة للكهرباء، السبت، إن أعمال سرقة ونهب الأسلاك الكهربائية متواصلة ومستمرة دون أي رادع.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مجهولين قاموا بسرقة 1200 متر أسلاك نحاس بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب، و 1450 متر بدائرة توزيع شرق زليتن.

وأضافت الشركة أن المجهولين سرقوا كذلك 1200 متر بدائرة توزيع سيدي السائح بترهونة ، بالإضافة إلى 750 متر بدائرة توزيع الكريمية بإدارة توزيع طرابلس.

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