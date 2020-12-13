يحدث في العاصمة الليبية.. أخيراً بعد أكثر من 40 عاماً رصف شوارع “الحداد”

تقرير/218

تتواصل لليوم الثالث على التوالي أعمال تعبيد الشوارع بمنطقة الحداد محلة الهضبة التالبعة لبلدية أبوسليم ، إحدى كبريات المناطق والأحياء في العاصمة الليبية طرابلس.

يكتب شباب المكتب الإعلامي لبلدية “بوسليم” على صفحة البلدية : “أخيراً وبعد الانتظار لعدة عقود القطران يشق شوارع الحداد “، في أكثر المفارقات غرابةً مع بلد يسبح فوق ثروات من نفط وغاز وبعد أكثر من 70 عاماً من اكتشاف النفط تجد شوارع في عاصمة البلاد بدون بنية تحتية وطرق مسفلتة.

انطلقت منذ ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء الماضي أعمال التعبيد لأحد الشوارع الفرعية بمنطقة “الحداد” محلة الهضبة التابعة لبلدية أبوسليم.. وأفادت البلدية أن نسبة الأعمال تجاوزت الــــ 75% ،من أعمال الرصف و رفع غرف الصرف الصحي واستحداث غرف صرف مياه الأمطار وطرح ودمك مادة الميستو، وسيعمل المشروع لاحقاً على رصف الأزقة الضيقة بالبلاط المعروف بــ”العاشق والمعشوق”.

وذكر “بلدي بوسليم” أن هذه الأعمال حظيت بمتابعة من عميد البلدية عبدالرحمن الحامدي ومدير مكتب المرافق والاسكان رفقة مدير إدارة العلاقات والإعلام والمسؤولين والمهندسين من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمهندسين والمشرفين بالشركة المنفذة، ضمن استراتيجية البلدية للنهوض بالمقسمات والمناطق بداخل محلات “بوسليم” لتتبوأ الطابع الحضاري والخدمى خدمة للصالح العام .

وأثنت بلدية بوسليم في تدوينة لها إحتفاءً بالمشروع على مجهودات المهندس “أحمد سعيد” وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والشركة المنفذة التي رمت بكل ثقلها في هذا العمل وتعاون أهالي منطقة “الحداد” الذين ساندو كل هذه الأعمال .

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