“المرصد السوري”: 18 ألف مرتزق في ليبيا يتقاضون 40 مليون دولار شهرياً

نقلت “العربية الحدث” عن مدير المرصد السوري “رامي عبد الرحمن”، قوله إن هناك أكثر من “7000” مرتزق من حملة الجنسية السورية وأكثر من 10000 “جهادي” ربعهم من حملة الجنسية التونسية ينتمون إلى مجموعات مصنفة “إرهابية”، تم نقلهم من سوريا إلى ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي لمدير المرصد السوري،

وأشار “عبد الرحمن” -حسب المكتب الإعلامي لمدير المرصد- إلى أنه في ذروة وجود المرتزقة في ليبيا كان هناك 18000 شخص تصل رواتبهم إلى 40 مليون دولار شهرياً، فيما تساءل عن (من كان يدفع هذه المبالغ؟.. هل هي من حكومة الوفاق أو من دولة أخرى؟) مضيفاً: (بشكل قطعي تركيا لم تدفع تلك الأموال، لأنها تأخذ الأموال ولا تعطي مثلما فعلت في ملف اللاجئين).

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