المرصد السوري: لا يزال في ليبيا أكثر من 7 آلاف مرتزق

قال مدير ما يعرف بالمرصد السوري، رامي عبد الرحمن، إنه لا يزال في ليبيا أكثر من 7 آلاف مرتزق من حملة الجنسية السورية، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف جهادي ربعهم من حملة الجنسية التونسية من مجموعات مصنفة إرهابيا تم نقلهم من سوريا إلى ليبيا.

وأضاف عبد الرحمن أنه في ذروة تواجد المرتزقة كان هناك 18 ألف شخص تصل رواتبهم إلى 40 مليون دولار شهريا، متسائلا: من كان يدفع هذه المبالغ؟! هل هو من حكومة الوفاق غير المعتمدة أو من دولة خليجية؟!.

وتابع عبد الرحمن أنه بشكل قطعي تركيا لم تدفع تلك الأموال لأن تركيا تأخذ الأموال ولا تعطي مثلما فعلت في ملف اللاجئين.

وأشار عبد الرحمن إلى أن هناك بعض الدول الأوروبية لا تزال تتودد إلى أردوغان، وتحاول إزعاج المرصد السوري لأنه فضح عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا وأذربيجان.

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