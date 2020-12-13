“مكافحة الأمراض”.. ورشة تدريبية لفنيي المختبرات

شهدت قاعة التدريب بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس، ورشة عمل تدريبية لفنيي المختبرات بالمنطقة الغربية للكشف على فيروس كورونا، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالميه في ليبيا، حيث أُلقيت المحاضرات النظرية داخل القاعة ليتم من بعد تقسيم المتدربين إلى مجموعات عمل لتقييم ما تم أخده من محاضرات.

كما قام المتدربون بجولة عملية داخل مختبر صحة المجتمع بالمركز استمعو خلالها لشروح وافية من العاملين داخل المختبر على آلية العمل لإجراء الفحوصات على عينات الاشتباه بفيروس كورونا، في خطوة تأتي للرفع من مستوى الجهوزية لكافة المختبرات العاملة داخل المؤسسات الصحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية