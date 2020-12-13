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طرابلس.. القبض على عصابة تسطو على المارة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في تدوينة له على المنصات الإعلامية للوزارة أن قوة الضبط والتحري بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن السطو بانتحال شخصيات مأموري ضبط قضائي.

وقالت الداخلية في منشورها إن المجموعة مكونة من “3” أشخاص يتنكرون في أزياء عسكرية على متن سيارة نوع “هونداي فيرنا” بيضاء اللون وقاموا يوم الخميس الماضي في الفترة الليلية باستيقاف عدد من المواطنين في شارع الدعوة الإسلامية وسرقتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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