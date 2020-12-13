طرابلس.. القبض على عصابة تسطو على المارة

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في تدوينة له على المنصات الإعلامية للوزارة أن قوة الضبط والتحري بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن السطو بانتحال شخصيات مأموري ضبط قضائي.

وقالت الداخلية في منشورها إن المجموعة مكونة من “3” أشخاص يتنكرون في أزياء عسكرية على متن سيارة نوع “هونداي فيرنا” بيضاء اللون وقاموا يوم الخميس الماضي في الفترة الليلية باستيقاف عدد من المواطنين في شارع الدعوة الإسلامية وسرقتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية