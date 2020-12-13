ليبيا الان

“داخلية الوفاق” تنسق مع مديري أمن “الوسطى” لتفعيل غرفة العمليات المشتركة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مساعد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق للشؤون الأمنية العميد “محمد المداغى” اجتماعاً -السبت-مع مديري أمن مدن مصراتة وزليتن والخمس ومسلاته والقره بوللي وبنى وليد ورؤساء فروع الإدارة العامة للدعم المركزي بهذه المنطقة.

التأم الاجتماع الأمني داخل ديوان مديرية أمن مصراتة وناقش المجتمعون تنسيق التعاون بين هذه المديريات وفروع الإدارة العامة للدعم المركزي، وتفعيل غرفة العمليات المشتركة وانتهاج استخدام الوسائل التقنية فى تسهيل نقل المعلومات.

ونوه “المداغي” في ختام الاجتماع على أهمية الضبط والربط في أداء الواجب الأمني والمهام المكلف بها رجال الشرطة والأمن لبسط الأمن وحفظه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك