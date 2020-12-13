“داخلية الوفاق” تنسق مع مديري أمن “الوسطى” لتفعيل غرفة العمليات المشتركة

عقد مساعد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق للشؤون الأمنية العميد “محمد المداغى” اجتماعاً -السبت-مع مديري أمن مدن مصراتة وزليتن والخمس ومسلاته والقره بوللي وبنى وليد ورؤساء فروع الإدارة العامة للدعم المركزي بهذه المنطقة.

التأم الاجتماع الأمني داخل ديوان مديرية أمن مصراتة وناقش المجتمعون تنسيق التعاون بين هذه المديريات وفروع الإدارة العامة للدعم المركزي، وتفعيل غرفة العمليات المشتركة وانتهاج استخدام الوسائل التقنية فى تسهيل نقل المعلومات.

ونوه “المداغي” في ختام الاجتماع على أهمية الضبط والربط في أداء الواجب الأمني والمهام المكلف بها رجال الشرطة والأمن لبسط الأمن وحفظه.

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