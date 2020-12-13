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العقوري يبحث مع نائب السفير الأمريكي سبل دعم الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري مع نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا جاشوا هاريس  آخر المستجدات السياسية وسبل دعم الاستقرار في ليبيا.

وأكد العقوري خلال اتصال هتفي تلقاه من هاريس حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع الجانب الأمريكي في جميع المجالات.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الاستقرار في ليبيا.

ومن جانبه أكد نائب السفير الأمريكي على عمق العلاقات الليبية الأمريكية وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وبأنها لا تتأثر بتغير الإدارات في الولايات المتحدة.

وبين هاريس أهمية التعاون مع مجلس النواب ودوره في التهدئة وإعادة الاستقرار ، مشيداً بدور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في دعم الحوار السياسي.

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