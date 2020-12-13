العقوري يبحث مع دبلوماسي أمريكي دعم الاستقرار في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2020

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع نائب السفير الأمريكي لدى ليبيا “جاشوا هاريس”، آخر المستجدات السياسية وسبل دعم الاستقرار في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الدبلوماسي الأمريكي أكد خلال الاتصال الهاتفي على عمق العلاقات الليبية الأمريكية وحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وبأنها لا تتأثر بتغير الإدارات في الولايات المتحدة ، مبيناً أهمية التعاون مع مجلس النواب ودوره في التهدئة وإعادة الاستقرار، مشيداً بدور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في دعم الحوار السياسي.

من جانبه أكد العقوري حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع الجانب الأمريكي في جميع المجالات، موضحاً أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الاستقرار في ليبيا .