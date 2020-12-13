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سرقة 2500 متر من خطوط شبكة كهرباء تاجوراء

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل سرقة أسلاك الكهرباء بتاجوراء مشيرة إلى تعرض خط الوقود 11 كيلو فولت بمسافة 1500 متر.

كما أكدت الشركة العامة للكهرباء تكرار سرقة خط امجاهد أمام شيل المعرفي مسافة 1000 متر، وكانت قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن سرقة خط ضغط عالي 11 كيلو فولت من المحطة الفرعية على الطريق الرابطة بين مدينتي ترهونة وبني وليد.

وكانت شركة الكهرباء قد حذرت من انهيار الشبكة في حال استمرت جرائم السطو والتخريب والسرقة التي تتعرض لها مكوناتها بشكل متواصل، ما يتسبب في انقطاعات متكررة في عدة مناطق.

وناشدت الشركة الجهات الأمنية المعنية بحماية وتأمين مكوناتها للمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية وتفادي انهيار الشبكة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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