شركة البريقة: إمدادات الوقود تصل بشكل طبيعي من مستودع الزاوية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2020

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط وصول ناقلة نفط وأن إمدادات وعمليات التوزيع تسير بشكل طبيعي من المصفاة ومستودع الزاوية النفطي.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن إمدادات وعمليات التوزيع تسير بشكل طبيعي ومستمرة من المصفاة ومستودع الزاوية النفطي وأن كميات الوقود تتدفق تباعاً من خلال تعزيز الكميات لشركات التوزيع مشيرة إلى وصول ناقلة وقود إلى مرافئ الميناء فجر اليوم الاحد والتي كانت قد تأخر دخولها بسبب سوء الأحوال الجوية منذ انطلاقها من موانئ الشحن.

وأشارت الشركة إلى أن عملية دخول النواقل البحرية تسير بشكل طبيعي حسب الجداول المعده مسبقا لوصولها للموانئ مبينة أن هناك تعزيزات ستصل تباعا للمحطات مباشرة من مستودع مصراته النفطي عبر صهاريج النقل وهي مبرمجة مسبقا من الشركة.