 جولات تفتيشية على الأقسام والمراكز التابعة لمديرية أمن المرج

المرج 13 ديسمبر 2020 (وال)-أصدر مدير أمن المرج العقيد وهبي أنور الرخ، تعليماته المشددة إلى مساعديه لشؤون التفتيش والمتابعة، للقيام بجولات تفتيشية مفاجئة ومستمرة، على الأقسام والمراكز بالمديرية، لتقييم أداء عملها، ومعاقبة المتغيبين، والمتقاعسين عن العمل طيلة (24) ساعة.

هذا وقد أجرى ضباط ملازم أول عز الدين مفتاح صالح، وملازم حسن موسى شحوط؛ جولات تفتيشية خلال ساعات الصباح السبت، شملت جميع الأقسام والمراكز والبوابات الأمنية بمديرية أمن المرج، وذلك لمتابعة الأداء الأمني لأعضاء هيئة الشرطة وتقييهم من حيث التواجد، ومن حيث القيافة العسكرية، وحلاقة الوجه والتواجد داخل مقراتهم، وأداءهم لمهامهم المكلفين بها.

وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود المبذولة لمديرية أمن المرج، لفرض الأمن وإظهار شخصية رجل الشرطة بالمظهر الحسن واللائق، كونه الجهة الأولى والمخولة، لتنفيذ وتطبيق القوانين وضبط المخالفين لهذه للقوانين. (وال- المرج) س خ/ ر ت

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