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دومة مهاجما أردوغان: عجيب أمرك تطلب تمديد من برلمان بلادك لاتفاقية لم يوافق عليها برلمان ليبيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

وجه عضو مجلس النواب، مصباح دومة، حديثه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على إرساله مذكرة لمجلس النواب التركي لمطالبته بالموافقة على تمديد الوجود العسكرى في ليبيا لمدة 18 شهرا، بالقول : ” عجيب أمرك تطلب تمديد من برلمان بلادك لاتفاقية لم يوافق عليها برلمان البلد الذي عقدت معه “.

 جاء هذا بعدما تسلم البرلمان التركي، أمس السبت، مذكرة لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا.

​يشار إلى أنه كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يناير الماضي، قد أعلن بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا، وقد وافق البرلمان التركي على مذكرة لأردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • كلام صحيح ولكن أقول لسيادة النائب ان القردوغان هو مجرد كلب وعميل لامريكا ويأتمر بأوامرها ومن المؤكد لديه ضؤ أخضر من الرئيس الامريكي ترامب صديقه والذي سيعطيه مايطلبه قبل نهاية ولايته ويحاول ايضا ايقاف العقوبات عليه وايضا نجح ترامب في تخفيف عقوبات الاوربيين…القردوغان هو عميل بأمتياز يحاول ان يرفع الفاتورة ليدفعها الغبي الساذج السراج من رزق الليبيين المساكين الذين يعانوا من ويلات نكبة قهاير…التي حطمت البلاد والعباد …حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه الثورة السودا النودا…

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