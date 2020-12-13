دومة مهاجما أردوغان: عجيب أمرك تطلب تمديد من برلمان بلادك لاتفاقية لم يوافق عليها برلمان ليبيا

وجه عضو مجلس النواب، مصباح دومة، حديثه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على إرساله مذكرة لمجلس النواب التركي لمطالبته بالموافقة على تمديد الوجود العسكرى في ليبيا لمدة 18 شهرا، بالقول : ” عجيب أمرك تطلب تمديد من برلمان بلادك لاتفاقية لم يوافق عليها برلمان البلد الذي عقدت معه “.

جاء هذا بعدما تسلم البرلمان التركي، أمس السبت، مذكرة لتمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا.

​يشار إلى أنه كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في يناير الماضي، قد أعلن بدء تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا، وقد وافق البرلمان التركي على مذكرة لأردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق غير المعتمدة.

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