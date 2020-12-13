21 حالة وفاة و899 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 899 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في عموم ليبيا، في حين تماثلت 1056 حالة للشفاء.

وقال المركز في بيان إنه استلم 5454 عينة من المختبرات المنتشرة في مختلف المناطق الليبية، جاءت 4555 منها عينة سالبة، و899 موجبة بواقع (677 جديدة و222 مخالطة)؛ وذلك بعد توقف المركز أمس السبت عن إعلان أرقام الإصابات لأعمال صيانة في المختبرات.

وبهذا الإعلان يصل إجمالي الإصابات إلى 90 ألف و779 حالة، مازالت 28 ألف و585 منها نشطة، فيما تعافى 60 ألف و895 مصابا، وتوفي 1299 آخرين، منذ وصول الفيروس إلى ليبيا في مارس الماضي.

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