مكافحة الأمراض: 899 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

13 December, 2020

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا يوم أمس السبت بينها 677 حالة جديدة و222 حالة مخالطة من إجمالي 5454 عينة جرى فحصها.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى تسجيل ( 1056 ) حالة شفاء منها 664 حالة في مدينة طرابلس فيما جرى أيضا تسجيل 12 حالة وفاة موزعة على مختلف المدن.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 90779حالة منها الحالات النشطة : 28585 والمتعافين : 60895 والوفيات : 1299 حالة.