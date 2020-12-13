مصلحة المطارات تعلن الانتهاء من صيانة الأجهزة الملاحية في مطار الأبرق تمهيدا لتشغيله

أعلنت مصلحة المطارات، اليوم الأحد، أنه تم صيانة الأجهزة الملاحية بمطار الأبرق الدولي تمهيدا لتشغيل المطار بعد اتفاق بين المصلحة ورئيس هيئة المواصلات والنقل على ذلك.

وأوضحت المصلحة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم عقد اجتماع بمقر المصلحة بحضور رئيس لهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد عبد القادر ومدير عام المصلحة عبد الحميد البرعصي ورئيسها صالح اشتيوي للتأكيد على اتخاذ كافة ما يلزم لتشغيل المطار مرة أخرى.

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