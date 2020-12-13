تعرف إلى توزيع 899 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

بـ 477 حالة إصابة جديدة جاءت العاصمة طرابلس في صدارة المدن التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك من بين 899 حالة في عموم البلاد، حسبما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد.

كما سجلت العاصمة أكبر عدد من الوفيات الجديدة بـ 8 حالات من بين 21 حالة، وكذلك تماثل فيها أكبر عدد من المصابين للشفاء بواقع 664 حالة من بين 1056.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز أن حالات الشفاء الجديدة توزعت بين: 664 حالة في طرابلس و24 في صرمان وأربع حالات في قصر بن غشير وخمس في الخمس، و35 في العجيلات و150 في زوارة، و53 في زليتن، و74 في مصراتة، وحالتين في أجدابيا وحالة واحدة في وازن وأربع في تازربو واثنتين في الزنتان و24 حالة في الزاوية المركز و14 في سبها.

وتوزعت الوفيات بين: 8 حالات في طرابلس وخمس في الزاوية الغرب وأربع في غريان وحالة واحدة في كل من الماية وصرمان وسبها وزلطن.

أما حالات الإصابة الجديدة ، فجاءت مفصلة بحسب المدن كالآتي:

طرابلس

388 حالة جديدة

89 حالة مخالطة

مصراتة

43 حالة مخالطة

غدامس

3 حالة مخالطة

المعمورة

7 حالة جديدة

جادو

3 حالة جديدة

1 حالة مخالطة

بني وليد

21 حالة جديدة

الخمس

14 حالة جديدة

أجدابيا

3 حالة جديدة

1 حالة مخالطة

طبرق

3 حالة جديدة

رقدالين

4 حالة جديدة

الجميل

3 حالة جديدة

الماية

14 حالة جديدة

القره بوللي

10 حالة جديدة

الزاوية المركز

18 حالة جديدة

5 حالة مخالطة

قصر بن غشير

7 حالة جديدة

زوارة

12 حالة جديدة

32 حالة مخالطة

صرمان

7 حالة جديدة

سبها

3 حالة جديدة

البوانيس

1 حالة جديدة

الشاطئ

6 حالة جديدة

مرزق

1 حالة جديدة

الزنتان

3 حالة مخالطة

الرحيبات

1 حالة جديدة

العجيلات

3 حالة جديدة

درج

1 حالة جديدة

الكفرة

2 حالة جديدة

تازربو

2 حالة جديدة

سوق الخميس أمسحيل

2 حالة مخالطة

جنزور

13 حالة جديدة

المنشية الجميل

16 حالة جديدة

مسلاتة

2 حالة جديدة

ظاهر الجبل

3 حالة جديدة

1 حالة مخالطة

الزاوية الجنوب

3 حالة جديدة

زلطن

4 حالة جديدة

الزهراء

17 حالة جديدة

السائح

3 حالة جديدة

الزاوية الغرب

16 حالة جديدة

غريان

7 حالة جديدة

4 حالة مخالطة

زليتن

59 حالة جديدة

38 حالة مخالطة

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