إلقاء القبض على متهم فى قضية قتل بالجفرة

القت وحدة تابعة لقسم النجدة بمديرية امن الهلال النفطي القبض على متهم بقضية قتل في منطقة الجفرة اثر تلقيها برقية افادة بالواقعة من قسم البحث الجنائي الجفرة .

واوضح مكتب الاعلام الامني بمديرية امن الهلال النفطي انه تلقى من قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن الجفرة برقية مفادها هروب شخص بإتجاه الشرق مطلوب فى قضية قتل بمنطقة الجفرة

وعلى الاثر تم تشكيل فريق تحري وإعداد نقاط تفتيش فجائي فى عدة أماكن؛ وبعد حوالى ثلاث ساعات تم ضبط المتهم على متن (سيارة نوع جيب) سوداء اللون

وقال بان المعني اعترف بقيامه بقتل المواطن(د.ص.ع) بالتعاون مع شخص اخر شريك معه فى قضية القتل حيث تم إبلاغ قسم البحث الجنائي بمديرية أمن. الجفرة وتم ضبط الشخص الاخر فعلآ فى مدينة الجفرة.

واشار الى انه تم تسليم من تم ضبطه داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن. الهلال النفطي الى قسم البحث الجنائي الجفرة.