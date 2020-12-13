نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الاحد

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاحد :-

تحذير : ريح نشط إلى قوي شرش على الساحل الغربي ويكون باش إلى غربي على الساحل الشرقي يتحول يوم الغد إلى شرش تصل سرعته الى مابين (25-35) عقدة مع ارتفاع للموج يتراوح مابين (3.00-4.50) متر.

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت سقوط أمطار خفيفة الى جيدة على طول الساحل والريح شرش سرعته اليوم ما بــين (20 – 35) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 4.00) متر ويصل اليوم الى (4.50) متر على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

البحر خفيف الموج الى مضطرب ويكون اليوم شديد الاضطراب على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة ودرجة حرارة سطح البحر (17 – 19) مْ والرؤيـة جيدة إلى متوسطة وتكون رديئة مساء اليوم بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج.

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق سقوط أمطار جيدة إلى قوية على طول الساحل خاصة تتخللها خلايا من السحب الرعدية والريح باش الى غربي يتحول يوم الغد الى شرش سرعته ما بــين (20 – 30) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25 – 3.50) متر، ويتـــراوح مساء يــوم الغــد مابين (4.00-4.50) متر على ساحل الجبل الأخضر.

البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب ويكون شديد الأضطراب مساء الغد على أقصى الساحل الشرقي ودرجة حرارة سطح البحر (18 – 19) مْ والرؤيـة متوسطة إلى رديئة يوم الغد بسبب سقوط الأمطار وسرعة الرياح.