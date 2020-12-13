مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (899) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (899) إصابة بفيروس كورونا بينها (677) حالة جديدة، و(222) حالة مخالطة.
وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم أمس السبت عدد (5454) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد ( 4555 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :
1.مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1880) عينة
2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1800) عينة
3.مختبر فرع المركز مصراته عدد (425) عينة
4.مختبر مركز بنغازي سبها عدد (40) عينة
5.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (95) عينة
6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (102) عينة
7.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (162) عينة
8.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (132) عينة
9.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (294) عينة
10.المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (46) عينة
11.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (66) عينة
12.مختبر فرع المركز الكفرة عدد (2) عينة
13.مختبر فرع المركز طبرق عدد (13) عينة
14.مختبر فرع المركز تازربو عدد (8) عينات
15.مختبر فرع المركز أجدابيا عدد (9) عينات
16.مختبر فرع المركز زواره عدد (4) عينات
17.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة
وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:
1. طرابلس عدد 388 حالة جديدة، عدد 89 حالة مخالطة
2.مصراتة عدد 43 حالة مخالطة
3.غدامس عدد 3 حالة مخالطة
4.المعمورة عدد 7 حالة جديدة
5.جادو عدد 3 حالة جديدة، عدد 1 حالة مخالطة
6.بني وليد عدد 21 حالة جديدة
7.الخمس عدد 14 حالة جديدة
8.اجدابيا عدد 3 حالة جديدة عدد 1 حالة مخالطة
9.طبرق عدد 3 حالة جديدة
10.رقدالين عدد 4 حالة جديدة
11.الجميل عدد 3 حالة جديدة
12.الماية عدد 14 حالة جديدة
13.القره بوللي عدد 10 حالة جديدة
14.الزاوية المركز عدد 18 حالة جديدة عدد 5 حالة مخالطة
15.قصر بن غشير عدد 7 حالة جديدة
16.زوارة عدد 12 حالة جديدة عدد 32 حالة مخالطة
17.صرمان عدد 7 حالة جديدة
18.سبها عدد 3 حالة جديدة
19.البوانيس عدد 1 حالة جديدة
20.الشاطئ عدد 6 حالة جديدة
21.مرزق عدد 1 حالة جديدة
22.الزنتان عدد 3 حالة مخالطة
23.الرحيبات عدد 1 حالة جديدة
24.العجيلات عدد 3 حالة جديدة
25.درج عدد 1 حالة جديدة
26.الكفرة عدد 2 حالة جديدة
27.تازربو عدد 2 حالة جديدة
28.سوق الخميس أمسحيل عدد 2 حالة مخالطة
29.جنزور عدد 13 حالة جديدة
30.المنشية الجميل عدد 16 حالة جديدة
31.مسلاته عدد 2 حالة جديدة
32.ظاهر الجبل عدد 3 حالة جديدة عدد 1 حالة مخالطة
33.الزاوية الجنوب عدد 3 حالة جديدة
34.زلطن عدد 4 حالة جديدة
35.الزهراء عدد 17 حالة جديدة
36.السائح عدد 3 حالة جديدة
37.الزاوية الغرب عدد 16 حالة جديدة
38.غريان عدد 7 حالة جديدة عدد 4 حالة مخالطة
39.زليتن عدد 59 حالة جديدة عدد 38 حالة مخالطة
وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد ( 1056 ) حالة شفاء حسب المدن:
1.عدد 664 حالة في طرابلس
2.عدد 24 حالة في صرمان
3.عدد 4 حالات في قصر بن غشير
4.عدد 5 حالات في الخمس
5.عدد 35 حالة في العجيلات
6.عدد 150 حالة في زواره
7.عدد 53 حالة في زليتن
8.عدد 74 حالة في مصراته
9.عدد 2 حالة في أجدابيا
10.عدد 1 حالة في وازن
11.عدد 4 حالات في تازربو
12.عدد 2 حالة في الزنتان
13.عدد 24 حالة في الزاوية المركز
14.عدد 14 حالة في سبها
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد ( 21 ) حالة وفاة:
1.عدد 8 حالات في طرابلس
2.عدد 5 حالات في الزاوية الغرب
3.عدد 4 حالات في غريان
4.عدد 1 حالة في الماية
5.عدد 1 حالة في صرمان
6.عدد 1 حالة في سبها
7.عدد 1 حالة في زلطن
ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 90779 حالة والحالات النشطة 28585 حالة، والمتعافين 60895 حالة، الوفيات1299 حالة.
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