مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (899) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (899) إصابة بفيروس كورونا بينها (677) حالة جديدة، و(222) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم أمس السبت عدد (5454) عينة أظهرت النتائج أن من بينها عدد ( 4555 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1.مختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1880) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1800) عينة

3.مختبر فرع المركز مصراته عدد (425) عينة

4.مختبر مركز بنغازي سبها عدد (40) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (95) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (102) عينة

7.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (162) عينة

8.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (132) عينة

9.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (294) عينة

10.المختبر الطبي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (46) عينة

11.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (66) عينة

12.مختبر فرع المركز الكفرة عدد (2) عينة

13.مختبر فرع المركز طبرق عدد (13) عينة

14.مختبر فرع المركز تازربو عدد (8) عينات

15.مختبر فرع المركز أجدابيا عدد (9) عينات

16.مختبر فرع المركز زواره عدد (4) عينات

17.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي: